Robbie Williams, Aida Garifullina, Loujniki Stadium ... Ce qu'il faut savoir sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde

A trois jours du coup d'envoi, la Fifa a annoncé que le chanteur Robbie Williams, ainsi que la très célèbre soprano russe, Aida Garifullina, se produiront sur scène. "Je n’aurais jamais imaginé participer à cette énorme fête que constitue une Coupe du Monde organisée dans mon propre pays", a déclaré la soliste de l’Opéra national de Vienne. Pour sa prestation, elle promet une oeuvre à la dimension "très symbolique".





Quant à Robbie Williams, grand fan de foot, il se dit (forcément) "heureux". "J’ai connu beaucoup de choses durant ma carrière, mais participer à une cérémonie d’ouverture de Coupe du Monde de la FIFA™ devant un stade de 80 000 spectateurs et des millions de fans dans le monde entier, c’est un vrai rêve d'enfant", a-t-il déclaré. L'organisateur annonce également la présence d'El fenomeno, le Brésilien Ronaldo. En revanche, l'instance organisatrice n'a pas dit un mot sur la présence de Will Smith, interprète avec le Portoricain Nicky Jam et la chanteuse albanaise Era Istrefi de l'hymne officiel du Mondial, "Live it up".