Coupe du Monde 2018 : comment suivre la compétition sur TF1 et LCI

Le 23 juin

Allemagne-Suède, à 20h





Le 24 juin

Pologne-Colombie, à 20h





Le 25 juin

Espagne-Maroc, à 20h





Le 26 juin

France-Danemark, à 16h

Nigéria-Argentine ou Islande-Croatie, à 20h





Le 27 juin

Serbie-Brésil ou Suisse-Costa Rica, à 20h





Le 28 juin

Angleterre-Belgique ou Panama-Tunisie à 20h





TF1 diffusera ensuite 5 des 8 affiches des 8e de finales, dont celui de la France si elle est qualifiée, puis 3 des 4 quarts de finales, dont celui de la France si elle est qualifiée. Et enfin les deux demi-finales, la petite finale et la finale.





Le Mag

Présenté par Denis Brogniart, il sera diffusé entre 21h55 et 22h45 après chacun des matches diffusés à 20 heures et autour des matches de l’équipe de France. A ses côtés, on retrouvera les anciens internationaux Youri Djorkaeff et Ludovic Giuly ainsi que l'ancien coach de Toulouse, Pascal Dupraz.





Téléfoot

Le rendez-vous dominical de la chaîne sera présenté par Frédéric Calenge, depuis la Russie, en présence de joueurs et de membres du staff de l’équipe de France.