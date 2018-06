France-Australie : vers un trio Griezmann-Mbappé-Dembélé en attaque, Tolisso aligné au milieu ?

à lire et à regarder sur

COMPO PROBABLE - Un onze semble se dégager dans l'optique de la première rencontre du groupe C entre la France et l'Australie, samedi à 12h sur TF1. Dans la composition probable, un trio Griezmann-Mbappé-Dembélé pourrait être aligné et Tolisso serait présent au milieu de terrain.