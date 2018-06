Coupe du Monde 2018 : Thomas Delaney, joueur danois et daltonien

"Je souffre de daltonisme et pendant le Mexique-Danemark, j'ai eu du mal à distinguer la couleur des maillots", a-t-il déclaré. "C'est difficile à décrire, c'est comme si les teintes étaient les mêmes. D'habitude, nous jouons avec des shorts différents, mais cette fois, les deux étaient similaires, blancs. Donc c'était plus difficile", a-t-il expliqué.





Et d'aller plus loin dans ses difficultés, parfois, sur un terrain de foot : "Quand les joueurs sont proches les uns des autres, ce n'est pas difficile de les distinguer mais lorsque le rythme se fait plus rapide et qu'ils sont éloignés, c'est compliqué". Thomas Delaney est le milieu de terrain de l'équipe du Danemark, nouvellement engagé par le Borussia Dortmund. Le Danemark est dans le groupe C, celui de la France avec l'Australie et le Pérou.