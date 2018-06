Coupe du monde 2018 : les Anglais ont reçu une leçon de cyber-sécurité

Lors d'un séminaire qui s'est tenu au siège de la Fédération anglaise, les 23 joueurs des Three Lions ont ainsi été invités à ne pas se connecter à leurs comptes bancaires et à éviter toute activité en ligne "susceptibles de les embarrasser si elles étaient rendues publiques", souligne le Daily Mail. Le tabloïd précise que des logiciels espions de protection informatique ont été installés dans les téléphones des joueurs. Et ils ne seront supprimés qu'à leur retour au Royaume-Uni. Le Centre national de cyber-sécurité britannique a également invité les touristes britanniques se déplaçant en Russie pour la Coupe du monde à emporter avec eux le minimum d'appareils et à éviter d'utiliser le wifi public et dans les hôtels. On n'est jamais trop prudents.