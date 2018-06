Coupe du monde 2018 : huit ans après Paul le Poulpe, Achille le chat va se prêter au jeu des pronostics

"Nous avons choisi Achille parce qu'il est beau, mais aussi parce qu'il est sourd comme tous les chats blancs aux yeux bleus. Il voit avec son cœur", a expliqué Anna Kondratieva, vétérinaire soignant les chats vivant au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, où il habite avec des dizaines d'autres chats afin de protéger le lieu des rongeurs. A l'occasion de la Coupe du monde, Achille va quitter son domicile.





Il a ainsi prendre ses quartiers dans un café non loin du musée, a notamment détaillé Mme Kondratieva à l'AFP : "Il va vivre ici pour rester en forme. Au café, il aura plus de liberté de mouvement et il pourra rencontrer les visiteurs." Les années précédentes, les prévisions du cochon d'Inde suisse Madame Shiva et du piranha britannique Pelé, à l'occasion du Mondial 2014 au Brésil, n'avaient pas été des plus fiables.