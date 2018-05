Coupe du Monde : positif à la cocaïne, le Pérou sera privé de sa star Paolo Guerrero pour affronter les Bleus

Paolo Guerrero avait lui même fait appel de sa première suspension, fin janvier, et demandé à ce que "la décision de suspension soit annulée et qu'aucune sanction ne lui soit imposée". L'AMA avait également fait appel le 19 février et demandé une suspension d'au moins un an. Avant que sa sanction ne soit alourdie en appel, Guerrero faisait partie de la liste élargie de 25 joueurs du Pérou annoncée dimanche par la Fédération péruvienne de football.





Le Pérou était la dernière équipe à obtenir son ticket pour le Mondial, après sa qualification en barrages contre la Nouvelle-Zélande. La Blanquirroja n'avait plus participé à une phase finale de la Coupe du monde de football depuis 1982.