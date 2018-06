Coupe du monde 2018 : une députée conseille aux femmes russes de ne pas coucher avec des étrangers

FIN DES BLOCAGES





Le mouvement de blocage des dépôts de carburant et raffineries a pris fin ce soir. Les agriculteurs les ont tous levés après avoir obtenu des garanties du ministre de l'Agriculture, a indiqué mercredi en début de soirée une porte parole de la FNSEA à l'AFP. Ils protestaient contre l'importation de produits agricoles, et plus particulièrement de l'huile de palme, qui ne respectent pas, selon eux, les normes françaises et européennes.