Séance de rattrapage : la saison de l’Anglais Jamie Vardy avant la Coupe du monde 2018

Bien sûr, elle est loin, maintenant, l’époque bénie des Franck Lampard, David Beckham, Paul Scholes, Steven Gerrard. Cet âge d’or durant lequel l’Angleterre était toujours citée parmi les immenses favoris des tournois qu’elle disputait. Mais "la Perfide Albion" échouait immanquablement et, souvent, lamentablement. Ce temps-là est révolu, et ce n’est pas plus mal pour le pays inventeur du football. Car, si elle ne ressentira plus le poids d’attentes disproportionnées, la sélection aux Trois Lions dispose encore d’éléments de valeur, tels que Dele Alli, Adam Lallana, Harry Kane. Et Jamie Vardy.