Séance de rattrapage : la saison du Croate Mario Mandzukic avant la Coupe du monde 2018

Parce que, quand on dit "Croatie", le grand public pense spontanément à Luka Modric, mis en avant lors des campagnes victorieuses du Real Madrid en Ligue des champions, voire à Ivan Rakitic, titulaire au FC Barcelone. En revanche, le nom de Mandzukic, ancien buteur attitré du Bayern Munich (avant l’arrivée de Robert Lewandowski), est cité pour son appartenance à la Juventus, et son but somptueux contre le Real la saison passée, mais sans que l’on sache bien où en est l’attaquant.