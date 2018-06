Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 28 juin

On aurait pu choisir le but de Mani qui a offert la qualification à la Colombie face au Sénégal ou ceux de la Tunisie face au Panama (2-1). Mais non, on a vu bien plus insolite lors du match Belgique-Angleterre. Après l'ouverture du score d'Adnan Januzaj (51e), son coéquipier Michy Batshuayi a voulu fêter l'ouverture du score à sa façon. En remettant un grand coup de pied dans le ballon... alors qu'il se trouvait près d'un poteau. On ne vous dira que deux mots : "effet boomerang". Et on vous laisse découvrir la séquence !





>> VIDEO - Angleterre-Belgique : Batshuayi se loupe en voulant célébrer le but de Januzaj