Coupe du monde 2018, tous derrière les Bleus

On dit souvent que notre pays compte 66 millions de sélectionneurs, et presque autant de supporteurs. Nombreux sont ceux qui sont passionnés par notre équipe nationale pour le Mondial 2018, 20 ans après la victoire de la génération Zidane. Pendant un mois, il faudra alors s'organiser pour ne rien rater des prestations des Bleus.



