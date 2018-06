Coupe du monde 2018, tous prêts pour un mois de foot

Selon une étude, 65% de nos compatriotes vont suivre la Coupe du monde à la télévision. Certains ont trouvé la parade pour pouvoir suivre les matchs qui sont diffusés à des heures de travail. Il y a ceux qui ont modifié leur emploi du temps et ont même déplacé des rendez-vous, pour rejoindre les brasseries ou les cafés qui sont les meilleurs alliés des supporters. D'autres ont prévu d'installer un écran spécial match sur leur lieu de travail. Plus de deux tiers d'entre nous se sont déclarés prêts à suivre cette Coupe du monde, malgré des horaires peu favorables.



