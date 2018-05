Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Belgique d’Eden Hazard

Portée par une constellation de stars toutes issues de grandes écuries européennes telles que Eden Hazard et Thibaut Courtois (Chelsea),Radja Nainggolan (AS Rome), Romelu Lukaku (Manchester United) ou Kevin De Bruyne (Manchester City), la Belgique semble avoir toutes les armes pour briller durant la compétition. Et pour cause. Ses joueurs disposent également de plus d'expériences et d'un nouveau staff composé notamment de Roberto Martinez (réputé pour sa rigueur) en tant qu'entraîneur principal et dont l'adjoint n'est autre que Thierry Henry.





Sauf que la réalité du terrain est bien moins reluisante. Souvent prometteuse, cette sélection a souvent balbutié son football au moment des grands rendez-vous. Et la dernière dernière performance mémorable de la Belgique remonte à 32 ans déjà. Lors du Mondial 1986 qui se tenait au Mexique, la bande à Enzo Scifo avait atteint le denier carré de la compétition.