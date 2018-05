VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Corée du Sud

Leur présence est devenue une habitude. Depuis 1986, et ce sans discontinuer, la Corée du Sud est présente pour le plus grand des rendez-vous de la planète foot, la Coupe du monde. Le Mondial 2018, qui se déroulera en juin prochain en Russie, ne déroge pas à la règle. Tae-Yong Shin et sa bande sont venus à bout d’un premier tour de qualifications en réussissant un sans-faute (8 victoires en 8 matchs) dans un groupe très modeste composé du Liban, du Koweït, de la Birmanie et du Laos.





Les choses ont été plus complexes lors du second tour, avec des adversaires tels que la surprenante Syrie ou encore l’Iran, qui finira premier de la poule. Les Sud-Coréens vont néanmoins réussir à empocher la deuxième place du groupe, directement qualificative pour la Russie. Accompagné du milieu de terrain de Swansea Ki Sung-Yong ou encore du milieu offensif d’Augsbourg Ja-Cheol Koo, la star du football asiatique Heung-Min Son a été l’homme fort de ces qualifications avec huit buts et 3 passes décisives.