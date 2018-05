VIDÉO - Coupe du monde 2018 : tout savoir sur la Suède

Il aura fallu que le "Z" tire sa révérence pour que la Suède décroche son billet pour le Mondial. Douze ans après leur dernière apparition lors de la plus grande compétition internationale, en 2006, les Blågult, 23es au classement Fifa, ont en effet réussi à s’inviter en Russie sans son illustre buteur Zlatan Ibrahimovic, retraité de la sélection après l’Euro 2016 en France. Pour en arriver là, tout n’a pas été simple.





A commencer par le tirage de leur groupe lors des éliminatoires. En effet, en atterrissant dans la poule de la France, finaliste de l’Euro et des Pays-Bas, illustre représentant du football européen depuis plusieurs décennies, les Suédois n’ont pas hérité des adversaires les plus faibles du Vieux Continent. Pourtant, ces derniers ont fait bien plus que titiller ces nations, poussant la France à se qualifier lors de son dernier match de qualifications face à la Biélorussie (2-1), alors que les Pays-Bas sont finalement passés à la trappe.





Lors de cette campagne, les hommes de Janne Andersson se sont offerts plusieurs moments de grâce en accrochant à leur tableau de chasse la bande de Didier Deschamps, avec une victoire 2-1 à Solna, ou encore la Bulgarie avec un large succès 3 à 0. Deuxièmes du groupe A des éliminatoires à l’issue des dix rencontres, les Scandinaves ont finalement dû passer par les barrages pour trouver le chemin de la Russie.