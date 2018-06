Coupe du monde 2018 : ultimes préparatifs à Moscou

Des centaines de milliers de supporteurs venus du monde entier convergent vers Moscou, pour ne rien rater de ce moment symbolique. L'ambiance prévue sera exceptionnelle grâce au toit conçu pour amplifier les applaudissements et la musique. La pelouse est tondue au millimètre avec un sens de coupe bien précis. Et les chiens détecteurs d'explosifs effectuaient également des rondes régulières.



