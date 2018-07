Coupe du monde 2018 : un peu plus près des étoiles

Comme en 1998, des dizaines de milliers de supporters ont convergé vers les Champs-Elysées, après l’exploit des Bleus à la demi-finale de la Coupe du monde face à la Belgique. Toute la nuit, à Paris, Marseille, Nantes, Bordeaux, et dans des dizaines d'autres villes, on a entendu les mêmes chants et les mêmes paroles: "On est en finale !". On aurait pu nous entendre crier jusqu'en Russie après le but d'Umtiti, qui nous a ouvert les portes de la finale.



