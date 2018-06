VIDÉO - Kane, Neymar, Mbappé ... Voici les onze joueurs les plus chers de la Coupe du monde

CLASSEMENT - Rendez-vous sportif de l'année, la Coupe du monde va rassembler en Russie les plus grands joueurs du monde, tous plus coûteux les uns que les autres. Ce lundi, l'Observatoire du football du Centre International d'étude du Sport (CIES) a publié son classement des 100 joueurs les plus chers de la planète. LCI a rassemblé pour vous les onze footballeurs les plus onéreux du Mondial 2018.