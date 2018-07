Lloris à Nice, Varane à Lens, Griezmann à Mâcon... Les Bleus de retour chez eux avant le départ en vacances

Lui aussi avait sa médaille autour du cou. Entouré de ses parents, Benjamin Pavard a été reçu à la mairie de Jeumont, dans le Nord, où le maire lui a remis la médaille de la vie avant d'entonner le chant consacré au défenseur de Stuttgart. Les supporteurs étaient venus très nombreux pour espérer apercevoir l'auteur d'un des buts les plus dingues de la compétition. Drapeaux français, banderoles et maillots floqués du numéro 21, l'heure était à la fête pour les 10.000 habitants qui ont entonné "We Are the Champions" de Queen avec leur champion. Depuis le balcon de la Gare numérique où il était installé, Benjamin Pavard a même lancé un clapping. Grosse ambiance, on vous dit.