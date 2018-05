Coupe du monde 2018 : vis ma vie de réserviste en équipe de France

Samuel Umtiti était aussi, à l'époque, un petit nouveau et un réserviste, mais lui avait vu deux défenseurs centraux (Raphaël Varane et Jérémy Mathieu) quitter le groupe sur blessure, ce qui lui avait permis de disputer l’Euro, et même de devenir titulaire à partir des quarts de finale. Sans savoir ce qui allait se passer pour lui, il se réjouissait déjà. Et se préparait. "Je suis ici pour connaître le groupe, faire les mêmes entraînements. En aucun cas, dans ma tête, je me considère comme un réserviste. Je prends beaucoup de plaisir pendant les séances. Il y a une très grande exigence. Ce sont les meilleurs joueurs français, il faut être plus attentif, plus concentré."





Faut-il, durant ces entraînements, prendre garde à ne pas blesser un partenaire ? Ou, au contraire, espère-t-on que l’un d’eux se blesse pour prendre sa place ? "Chacun se respecte, mais on ne retient pas nos gestes à l’entraînement, répondait Sidibé. L’idée, c’est juste de se tenir prêt. Et non, on ne souhaite pas de malheur aux autres (sourire). C'est juste qu'on est des pros, on fait le job. Le groupe est vraiment très chaleureux. Du coup, être réserviste, c’est facile à vivre. C’est sûr que je ne compte pas m’arrêter là. Ça donne envie de faire partie de l’aventure, même si ça doit être après l’Euro."