Devant sa télé, mais aussi dans les bars... Voici l'audience totale de la finale du Mondial remportée par les Bleus

On savait que 19,3 millions de téléspectateurs avaient regardé TF1 et que 1,6 million avaient suivi BeIN Sports. Mais beaucoup d'autres, le 16 juillet dernier, avaient suivi la finale de la Coupe du monde hors de chez eux, et on sait désormais combien : 5,2 millions de personnes se sont rassemblés en masse dans des lieux publics, bars, et autres fan-zones, rapporte ainsi Médiamétrie, société spécialisée dans la mesure d'audience. Quelque 26,1 millions de Français au total ont donc assisté par écran interposé à la conquête du Graal de la bande à Didier Deschamps.