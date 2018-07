Coupe du monde 2018 : vous aussi, votez pour que le bijou de Pavard soit élu "but du tournoi"

C'est un but venu de nulle part. Inattendu. Sublime. Et pour ceux qui l'auraient oublié, il est à revoir dans notre vidéo en tête de cet article. Benjamin Pavard a ouvert son compteur chez les Bleus avec une réalisation de toute beauté face à l'Argentine, samedi 30 juin, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une pépite qui lui permet aujourd'hui d'être distingué par la Fifa. La reprise de volée pleine lucarne du défenseur français fait de lui l'un des 18 candidats au titre de "but du tournoi" qui sera décerné très prochainement. Le Nordiste est en compétition avec Lionel Messi, Angel Di Maria, Ricardo Quaresma ou encore Denys Cherysev - nommé deux fois - pour remporter ce trophée individuel.





La particularité ? Ce sont les supporteurs qui désigneront le vainqueur. Vous êtes donc tous invités à voter sur le site officiel de la Coupe du monde ou sur l'appli de la Fifa. Impossible de voter deux fois - et on a bien tenté de le faire. Les bulletins numériques seront à déposer jusqu'au 23 juillet. Benjamin Pavard pourrait ainsi succéder à Maxi Rodriguez, Diego Forlan et James Rodriguez. Et repartir avec de quoi accompagner son étoile et sa médaille de champion du monde. Fans des Bleus, à vous de jouer !