Coupe du Monde : blessé, le Brésilien Dani Alves n'ira pas en Russie

Le sélectionneur brésilien, Tite, va donc devoir lui trouver un remplaçant. Et la tâche s’annonce rude. Cadre indéboulonnable de la Seleção depuis une dizaine d’années, Dani Alves a su écarter toute concurrence à son poste. Fagner, qui joue aux Corinthians (l’ancien club de Tite), est incertain car lui aussi blessé. Rodrigo Lasmar doit d’ailleurs se rendre dans les prochains jours à son chevet pour constater la gravité de la blessure et déterminer son aptitude ou non à disputer la Coupe du Monde. Malgré un temps de jeu limité, les autres alternatives sont les défenseurs Danilo et Rafinha, qui évoluent respectivement à Manchester City et au Bayern Munich. A moins que Tite crée la surprise en appelant Mariano, l'ancien Bordelais qui s'épanouit désormais à Galatasaray, en Turquie.