"C'était très festif" : le pilote qui a ramené les Bleus en France nous raconte son voyage

Qu'est ce qui rendait ce vol différent ?

J'ai une petite anecdote. Vous savez qu'en vol, on passe d'un contrôleur aérien à un autre, en fonction de l'espace aérien dans lequel on se trouve. Nous passions donc d'un contrôleur de Moscou à un autre contrôleur russe, puis un Biélorusse, etc. Et chacun nous demandait : "est-ce que c'est bien vous qui ramenez l'équipe de France ?" Tous ont transmis leurs félicitations à l'équipe. On n'entend jamais ça, d'habitude ! Tout le long du vol, ils nous rappelaient qu'on vivait une situation exceptionnelle. Et comme on était attendus sur les Champs-Élysées, ils nous donnaient des routes plus directes et rapides. Comme moi, ils étaient contents d'avoir participé, à leur manière, à cette petite aventure.





Comment se sont passées les trois heures de vol ?

Pendant le vol, chacun est à sa place et fait son métier. Et le mien se passe dans un cockpit qui est relativement stérile. J'ai pu avoir la coupe du monde entre les mains pendant cette phase, parce que l'avion était calme et que nous avions suffisamment de disponibilité à ce moment pour accueillir le commissaire responsable de la coupe. Il nous l'a amenée dans sa valise blindée pour qu'on puisse l'admirer, la prendre dans ses bras... ou l'embrasser comme j'ai fait.