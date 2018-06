Coupe du monde de football 2018 : comment les Bleus se préparent-ils à leur premier match ?

Le premier match des Bleus au Mondial 2018, les affrontant à l'équipe d'Australie, se tiendra le samedi 16 juin à midi. Et ce n'est pas un horaire très pratique pour les joueurs de l'Équipe de France. Depuis trois jours, ils se préparent donc à jouer à l'heure du déjeuner. Ce qui fait changer leurs habitudes. Quel est leur emploi du temps ? Que mangent-ils ? Les éléments de réponse de Jean-Marie Bagayoko, notre envoyé spécial en Russie.



