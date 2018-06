Coupe du monde de football 2018 : douze équipes sont arrivés en Russie

Alors que l'équipe belge n'arrivera que le mercredi 13 juin 2018, douze équipes ont débarqué en Russie le 10 juin 2018. De grandes stars du football comme le Brésilien Neymar, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi sont sur place. Et à l'instar de celle du Portugal, certaines équipes se sont déjà entraînées.



