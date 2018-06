Coupe du monde de football 2018 : les Bleus débarquent en Russie

Le dimanche 10 juin, vers 20h, les Bleus ont fait leurs premiers pas en Russie. A peine arrivés, ils ont rejoint leur hôtel. Dehors, ils ont été accueillis par le froid, quelques supporteurs et beaucoup de moustiques. A l'intérieur, c'est en musique et avec danse traditionnelle qu'une petite délégation russe leur souhaite la bienvenue. Ce lundi 11 juin au matin, l'équipe a effectué son premier entraînement. Didier Deschamps, quant à lui, donnera sa première conférence de presse en terre russe au muséal d’exposition Nouvelle Jérusalem. Si tout va bien, les Bleus devraient rester en Russie pendant près de cinq semaines.



