Coupe du monde de football 2018 : les supporters des Bleus commencent à arriver en Russie

Près de 17 000 Français sont attendus en Russie pour la Coupe du monde de football 2018. Les supporters des Bleus, qui commencent à arriver dans le pays, ont besoin de quelques notions de russe pour ne pas se perdre. En effet, dans les stations de métro, les panneaux d'indication ne sont pas en anglais mais en cyrillique. Et à Moscou, nos envoyés spéciaux ont eu du mal à trouver des accessoires pour supporter l’Équipe de France. Mais cette aventure promet beaucoup d'émerveillements et de surprises.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.