Coupe du monde de football 2018 : une hymne pour supporter les Bleus

Pour supporter les Bleus lors de la Coupe du monde, les artistes ont également mis la main à la pâte. Pour cette édition 2018, c'est Tal qui chante le "Mondial". Mais avant elle, de nombreuses stars ont encouragé l’Équipe de France avec des chansons et des tenues bleu blanc rouge. Certaines ont marqué l'histoire et d'autres ont été vite oubliées. La chanson la plus inoubliable reste celle de la victoire de 1998 : "I will survive" de Gloria Gaynor.



