Coupe du monde de football : la place Rouge, lieu de fête des supporters !

La Coupe du monde du football va commencer jeudi 14 juin 2018 et les journaux régionaux se rivalisent pour publier des titres ingénieux sur le Mondial. Par contre, à 15 h 30, débutera la cérémonie d'ouverture, et à 17h, le premier match se jouera. Sur la place Rouge, à Moscou, le grand bal des supporters issus de tous pays s'est déroulé mercredi 13 juin 2018. Puis, dans la soirée, un immense concert s'y est déroulé sous l'égide de Vladimir Poutine, avant d'être de nouveau envahi par les supporters, le lendemain.



