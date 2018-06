Coupe du monde du football : les cérémonies d'ouverture

Dans quelques heures, le Mondial débutera en Russie et la cérémonie d'ouverture commencera à 15h30, heure française. Si auparavant, les pays organisateurs utilisaient des tableaux artistiques et des thèmes culturels, cette fois-ci, ce sera comme pour la mi-temps du Super-Bowl. Robbie Williams chantera donc juste avant le premier match. Quid des différentes cérémonies d'ouverture du Mondial dans le passé ? Jusqu'où les fans sont-ils prêts à aller pour supporter les Bleus ?



