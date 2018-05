Coupe du monde en Russie : avant le foot, la chasse aux chiens errants

A quelques semaines de la Coupe du monde, la Russie fait le ménage dans ses rues. Dans le viseur des autorités : ces milliers de chiens qui, dans les 11 villes où les matchs vont se dérouler, ont pris l'habitude d'errer. Preuve de l'importance accordée au sujet, "des abattages de masse" seraient en cours.





C'est en tout cas ce que les associations dénoncent depuis plusieurs mois. Selon Courrier international, près de 170 000 euros ont été consacrés en 2017 à Volgograd pour traquer les animaux errants. Une somme considérable à en croire la Commission parlementaire pour l'écologie et et la protection de la nature, qui a dénoncé au début de l'année un tel budget. La Commission a même calculé le coût pour chaque bête : entre 6 et 9 mille roubles (entre 85 et 130 euros). "Avec cet argent, on pourrait aisément financer la capture, la vaccination, la stérilisation, et le maintien de ces animaux dans des refuges", regrette l'instance. Et son président Vladimir Bourmatov d'ajouter : "c'est une question de réputation pour notre pays. Nous ne sommes pas des barbares."