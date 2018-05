Coupe du monde en Russie : fumer un joint ou prendre de la cocaïne dans les stades ? Possible grâce à un certificat médical

C'est une loi peu commune dévoilée en février dernier mais qui est revenue sur le devant de la scène ces derniers jours. Il sera possible d'assister au match de son équipe nationale en consommant de la drogue telle la marijuana, la cocaïne et l’héroïne, sera possible lors du mondial de foot en Russie. Mais, pour être en règle, le consommateur devra posséder un certificat médical traduit et certifié en russe.