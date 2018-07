Quel avenir en équipe de France pour les 23 champions du monde ?

La sagesse populaire dit que la valeur n’attend pas le nombre des années. S’agissant de l’équipe de France sacrée championne du monde dimanche, le raisonnement se fait même dans l’autre sens : plus un joueur est jeune, plus il s’inscrit dans le projet de Didier Deschamps, ce sélectionneur finaliste de l’Euro 2016 ayant ensuite intégré quatorze nouveaux joueurs dans sa liste des 23, rajeunissant considérablement son effectif (25 ans et demi de moyenne d’âge) pour mieux préparer, d’avance, les prochaines échéances, l’Euro 2020 et le Mondial 2022. Tous ne seront plus là dans les prochains mois. On fait le point.