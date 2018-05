France-Italie : Balotelli, le retour en grâce de l'enfant terrible du football italien

Concernant son avenir, le buteur passé par Liverpool ou encore l'AC Milan ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine, étant en fin de contrat avec l'OGC Nice. Si plusieurs clubs italiens tels que Naples et l'AS Roma se penchent sur son cas, l'Olympique de Marseille de Rudi Garcia aimerait fortement qu'il reste en Ligue du côté de la Canebière. En conférence de presse mercredi, le défenseur phocéen Adil Rami et international français a fait un appel du pied à son futur adversaire en sélection : "Petit sal…, viens avec nous ! Nous allons gagner et vaincre ensemble."





Avant de louer les qualités de Balotelli : "C’est un joueur bourré de talent, athlétiquement et techniquement. Il a une très grosse frappe de balle et il est en confiance, on l’a vu cette saison à Nice et on l’a vu là avec la sélection. Il donne parfois l’impression de ne pas avoir envie, mais les qualités, il les a pendant 90 minutes et à tout moment il peut faire la différence." Reste à savoir si ces louanges vont amadouer l'ex grand espoir du football italien.