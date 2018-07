Coupe du monde : la finale à hauteur d'enfants

Comme bon nombre d'entre nous en 98, ces enfants en colonie de vacances en Haute-Garonne se préparent à vivre des moments exceptionnels avec la finale de la Coupe du monde 2018. Ils croient à la victoire des Bleus, plus près que jamais de la deuxième étoile, face aux Croates, le dimanche 15 juillet à Moscou. Pour eux, notre équipe nationale est une grande source d'inspiration.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.