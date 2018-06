Coupe du monde: le début de la cérémonie d’ouverture suscite beaucoup d'impatience

A Moscou, en Russie, les premiers spectateurs sont entrés dans le stade où va se dérouler la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football 2018. Les couleurs de tous les pays sont représentées. Tout le monde s’impatiente. La file d’attente est longue, mais l’on doit passer par beaucoup de contrôles de sécurité. La cérémonie, qui va durer une demi-heure, est raccourcie par rapport à il y a quatre ans. On en parle avec notre envoyé spécial Julien Beaumont.



