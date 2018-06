Mondial en Russie : restaurants, chevaux… où nos Bleus placent-ils leur argent ?

Le sujet est tabou. Malgré les millions d'euros glanés par an, la banqueroute n’est jamais bien loin pour les footballeurs. Un pépin physique, une rupture de contrat... la carrière peut parfois réserver bien des surprises et le train de vie luxueux peut vite tourner à la catastrophe financière. "Très souvent, il y a beaucoup de gens qui oublient que leur sport n’est pas ad vitam eternam", nous explique Guillaume Lucchini, gestionnaire de patrimoines sportifs, à la tête de Scala Patrimoine. L'objectif pour ces sportifs est donc de "placer de l’argent à très court terme, pour avoir du cash de côté". En d'autres termes, être à l'abri du besoin.





Et ça, nos Bleus l'ont bien compris. "Tous les joueurs de l'équipe de France" investissent leur argent, explique le reporter Dominique Sévérac, auteur de La face cachée des Bleus* (Ed. Mazarine) qui s'est intéressé de très près au sujet. "Quand on sait que le moins bien payé c'est (Alphonse) Aréola avec 350.000 euros par mois et ça monte jusqu'à 1,5 millions d'euro pour (Paul) Pogba (...) Il n'ont pas le temps de le dépenser en un mois", nous explique-t-il. Résultat, "ils mettent dans la pierre" - ils comptent pour la plupart "plusieurs maisons" - ou plus surprenant dans "les monuments nationaux" ou encore dans "les Ehpad", ces établissements d'hébergement pour personnes âgées . C'est le cas de certains joueurs qui jouent aujourd'hui sous les couleurs bleues acquiesce notre interlocuteur, sans pour autant qu'on puisse obtenir de noms. Un placement qui "rapporte un loyer", assurément.