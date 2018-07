Thibaut Courtois critique de nouveau l'équipe de France

Le portier de Chelsea a ensuite rallumé la télévision lorsqu'il a su qu'il avait été désigné meilleur gardien du tournoi par la Fifa. "Mes potes m’ont dit que Modric venait de recevoir le trophée de meilleur joueur et qu’ils allaient annoncer le nom du meilleur gardien. Quand mes potes m’ont dit que c’était moi, j’ai rallumé la télé et je suis revenu en arrière pour le revivre en direct. C’est un honneur incroyable, je suis content d’avoir fait beaucoup d’arrêts pour aider l’équipe. Mais ce n’était pas le plus important, je voulais aller le plus loin possible" a dit le joueur dont l’équipe a terminé à la troisième place de cette Coupe du monde.





Peut-être que ce prix, sûrement gagné aux dépens d’Hugo Lloris auteur d’une boulette en finale sur le second but croate, lui permettra de se consoler un peu.