Coupe du monde : pourquoi TF1 diffuse plus vite que beIN Sports

"Selon que vous serez puissant ou misérable", en clair selon que vous soyez raccordé à la fibre ou à l'ADSL, le débit peut faire la différence. Si vous êtes équipé d'une télé 4K et d'une box qui le supporte, à vous un grand spectacle impensable il y a dix ans encore... au prix là aussi d'un petit décalage supplémentaire, l'image UltraHD prenant par définition plus de temps à traiter. Autant de paramètres à prendre en compte, à multiplier pour TF1 par la vingtaine d'opérateurs et de canaux de diffusion différents vers lesquels le signal est acheminé.





Et puis, il y a le mobile, le smartphone qui permet de regarder le match en wifi ou en 4G. Ça ne vaut pas un vrai téléviseur, mais si vous êtes en mobilité ou coincé au bureau, ça dépanne... à condition d'accepter d'être souvent le dernier à voir un but. Logique : pour compenser les variations possible de la qualité et du débit de votre connexion, les applis auront tendance à remplir une mémoire tampon avant de vous montrer les images, pour éviter les pauses, au prix d'un décalage qui peut atteindre la minute. Seules solutions donc pour éviter d'être spoilé par vos voisins : fermez vos fenêtres ou utilisez un casque, pour vous isoler de leurs cris.