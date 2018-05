Coupe du monde : qui seront les 23 Bleus ? On s’est glissé dans la tête de Didier Deschamps

Au milieu de terrain, N’Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Thomas Lemar et Corentin Tolisso n’ont guère de doute sur leur présence dans la liste des 23. En revanche, celle d’Adrien Rabiot n’est totalement pas assurée. Sa prestation face à la Russie en mars n’a pas été des plus convaincantes. Sa chance réside dans le nombre réduit d’alternatives. Certes, plusieurs milieux de terrain français ont brillé cette saison à l’instar de Geoffroy Kondogbia, avec Valence, et Steven Nzonzi, avec le FC Séville. Mais le premier n’a plus été rappelé en équipe de France depuis 2015 et le second ne compte que deux sélections. A moins que Didier Deschamps décide de convoquer Tiémoué Bakayoko, dont la complémentarité avec N’Golo Kanté est très appréciée par Antonio Conte à Chelsea. Figurer parmi les réservistes n’est pas impossible pour eux.





Enfin, en attaque, Didier Deschamps n’a que l’embarras du choix. Six voire sept joueurs (s’il se prive d’un milieu de terrain) seront appelés. Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé seront à coups sûrs du voyage. Mais qui les accompagnera ? Six joueurs se disputent les places restantes dans le secteur offensif. Parmi eux, Florian Thauvin et Ousmane Dembélé sont ceux qui ont le plus de chances d’être dans les 23. Les dernières places se disputeront donc entre Kingsley Coman, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette et Dimitri Payet. Décevant depuis quelques mois, Anthony Martial a quant à lui très peu d’espoir d’être appelé, tout comme Kevin Gameiro et Wissam Ben Yedder.