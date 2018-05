Cris de singe adressés aux Bleus pendant Russie-France : la fédération russe condamnée

On pouvait distinctement entendre ces cris devant sa télévision, puisque des téléspectateurs de TF1 les ont signalés, après avoir remarqué qu’ils visaient Paul Pogba chaque fois qu’il touchait le ballon. Les photographes présents au stade ont, en outre, indiqué qu’Ousmane Dembélé avait eu droit au même traitement. La commission de discipline de la Fifa s’est donc saisie du dossier et, "à la suite d'une enquête exhaustive et notamment du visionnage de preuves vidéo", a sévi. Tout en précisant que "l’incident a impliqué un nombre limité de supporters".