Croatie-Angleterre : quel adversaire pour les Bleus en finale ?

L'autre demi-finale de cette Coupe du monde oppose la Croatie à l'Angleterre au stade Loujniki à Moscou. Les Bleus connaîtront dans la soirée de ce mercredi 11 juillet leur dernier adversaire à l'issue de ce match. L'Angleterre, une très jeune et talentueuse équipe, ou la Croatie, un petit pays de quatre millions d'habitants mais une grande nation de football ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.