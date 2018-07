Dans le vestiaire des Bleus à la veille de la finale contre la Croatie

La finale de la Coupe du monde 2018, qui opposera les Bleus aux Croates, va se jouer au stade Loujniki de Moscou ce dimanche 15 juillet à 17h. De la salle d’échauffement, en passant à la salle de soins jusqu’aux sièges des remplaçants, tout est prêt pour accueillir Didier Deschamps et ses joueurs. Une de nos équipes a eu l'occasion de visiter le vestiaire de l'équipe de France en exclusivité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.