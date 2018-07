Demi-finale du Mondial 2018 : les Belges endiablés !

C'est le plus célèbre supporter belge, le Manneken-Pis aux couleurs des Diables rouges. Celui-ci trône à Bruxelles, et tous espèrent qu'il leur portera chance. Première demi-finale depuis 32 ans, la plupart des supporters rencontrés n'étaient même pas nés. Ce mardi 10 juillet, la Belgique et ses onze millions d'habitants, des Wallons qui parlent français comme Eden Hazard ou Thibaut Courtois, des Flamands qui parlent néerlandais comme Kevin De Bruyne sont derrière les Diables rouges.



