Deschamps allume Dugarry : "En termes d'état d'esprit, j'ai vu beaucoup mieux"

Si Didier Deschamps a su insuffler à son groupe une force collective, il a aussi été critiqué pour ne pas avoir créé assez de jeu, notamment par la Belgique et la Croatie, ses adversaires en demi-finale et en finale. À la question "la France est-elle un champion du monde moche", le coach commence par ironiser : "Pourquoi ? Parce qu’elle me ressemble ?" Avant de répondre plus sérieusement, suggérant que ces critiques ne lui font ni chaud, ni froid : "C’est de la littérature. Il y a toujours ces questions après une compétition. Celui qui est champion est meilleur que les autres, tout simplement. Le haut niveau, c’est être plus fort que tous les adversaires que l’on affronte. Quand on bat un adversaire, ce n’est pas parce qu’il est mauvais. Et quand cet adversaire nous bat, il ne faut pas lui enlever son mérite. Oui, on aurait pu faire mieux. On n’a pas toujours tout maîtrisé… Mais je dis depuis le départ que j’ai fait un choix de la jeunesse. Sur les quatorze qui ont découvert la compétition, il est évident qu’ils seront plus forts dans deux ou quatre ans." Pragmatique, jusque dans ses interviews.