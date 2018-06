Didier Deschamps : de l'ambition et de l'humilité pour vaincre au Mondial

Le sélectionneur de l'équipe de France de football a été en duplex de Russie, le vendredi 15 juin 2018. Questionné sur la préparation des joueurs pour le match du samedi 16 juin 2018 contre l'Australie, Didier Deschamps affirme qu'ils sont fins prêts. Malgré cela, le fait que plus de la moitié soient très jeunes, le manque de vécu des matches de Mondial ne joue pas en leur faveur. Pour l'entraîneur, l'objectif est de gagner le premier match et de sortir vainqueur du pool. Il a préconisé de la rage de vaincre, mais aussi de l'humilité.



