Didier Deschamps, un homme au destin exceptionnel !

Capitaine des Bleus en 1998 puis sélectionneur en 2018, Didier Deschamps mérite tous les honneurs. Le 15 juillet 2018, il est devenu le troisième homme dans l'histoire du football à être champion du monde en tant que joueur et entraîneur. Dès le coup de sifflet final, tout son groupe lui a montré sa gratitude. Et durant sa conférence de presse devant les journalistes du monde entier, Didier Deschamps a reçu un triomphe bien mérité de la part des Bleus.



