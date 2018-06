Élimination de l'Allemagne en Coupe du monde : quand la "joie pure" de Jean-Luc Mélenchon fait réagir

La surprenante défaite de l'Allemagne contre la Corée du Sud, et par extension, son élimination au premier tour de la Coupe du monde de football, mercredi 27 juin, n'a pas laissé indifférent le monde politique. Et particulièrement chez ceux qui ont une dent contre la politique menée par l'Allemagne sur les plans économique et européen. Ainsi de Jean-Luc Mélenchon, contempteur devant l'éternel d'Angela Merkel, qui s'est réjoui de cette défaite, depuis son compte Twitter :